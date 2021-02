Final Fantasy XIV Endwalker : voici la 4è extension, infos et trailer et sortie PS5

Le rendez-vous avait été donné par Square Enix quelques jours plus tôt et c'est dans la nuit du 5 au 6 février 2021 qu'a eu lieu l'annonce de Final Fantasy XIV Endwalker, la quatrième extension du MMO qui continue de cartonner. Il faut dire que le jeu est un miracle depuis sa toute première version en 2010 qui lui a valu un lancement catastrophique, puis un reboot complet en 2013. Depuis, le jeu a reçu moult patchs et extension qui en font une valeur sûre des résultats financiers de l'éditeur japonais aujourd'hui. D'ailleurs, histoire de ne pas faire trop attendre les joueurs, c'est à l'automne 2021 que Final Fantasy XIV Endwalker fera ses premiers pas, à la fois sur PC, PS4 et PS5, une première sur next gen. A ce sujet, Naoki Yoshida a prévu une bêta ouverte pour cette version le 13 avril prochain, histoire de juger grandeur nature des améliorations par rapport à la version PS4. Il est en effet noté une meilleure fréquence d'image, des temps de chargement plus courts, un affichage en true 4K et d'autres options supplémentaires. Bien sûr, celles et ceux qui possèdent déjà la version PS4 pourront télécharger la mise à niveau PS5 sans frais supplémentaires au début de la période de bêta ouverte, tandis qu'une version d'essai gratuite est prévue également.Qui dit nouvelle extension, dit nouveauté et Final Fantasy XIV Endwalker proposera de nombreuses nouveautés comme de multiples jobs, un niveau maximum augmenté, de vastes zones à explorer, des modifications du système de combat et des défis à relever, ou encore du contenu pour les récolteurs et les artisans. Quant à l'histoire, celle de Endwalker couvrira le dénouement de l'histoire d'Hydaelyn et Zordiarche, où les Guerriers de la Lumière vont devoir affronter la pire calamité qu’ils n’aient jamais connue avant de partir aux confins d'Hydaelyn, et jusqu'à la lune même. En plus de la conclusion de l'épopée qui a commencé avec A Realm Reborn, Final fantasy XIV Endwalker a aussi pour objectif d'attirer de nouveaux joueurs, et se doit donc d'être autonome quelque part. En attendant d'en savoir plus sur le scénario, on vous énumère la liste des nouveautés attendues dans le gameplay :

- Partez pour Thavnair, la capitale impériale de Garlemald, et même pour la lune !

- Nouveau job : Le sage et plus encore

- Niveau maximum augmenté de 80 à 90

- De vastes zones à explorer, y compris Garlemald, Thavnair et la Cité de Radz-at-Han.

- Une nouvelle tribu d'hommes-bêtes : les Arkasodaras

- De nouvelles menaces, y compris Anima

- De nouveaux donjons

- Un nouveau raid haute difficulté : Pandæmonium

- Des secrets révélés dans une nouvelle série de raids en alliance

- Du nouveau contenu PvP en équipe réduite

- Un nouvel allié pour l'adjuration : Estinien à la rescousse

- Un nouveau quartier résidentiel : Ishgard

- Des mises à jour du Gold Saucer

- Une île inhabitée où profiter paisiblement de la vie

- De nouveaux équipements et recettes d'artisanat

- De nouveaux horizons grâce au système de voyage entre les centres de données



Enfin pour terminer, sachez que d'autres détails sur Endwalker seront donnés lors du Fan Festival Numérique 2021, prévu du 15 au 16 mai 2021. Il sera entièrement en ligne sera visible gratuitement sur les chaînes officielles de FINAL FANTASY XIV.