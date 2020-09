Far Cry VR Dive Into Insanity : Vaas est de retour dans salle de jeu en réalité virtuelle, la vidéo

Quand on parle de la saga Far Cry, le personnage qui nous vient immédiatement à l'esprit reste Vaas : le méchant iconique du troisième épisode a marqué les esprits et, par la suite, les développeurs n'ont jamais réussi à vraiment l'égaler. D'ailleurs, la firme française le sait bien et compte alors bien le réutiliser : voici donc Far Cry VR Dive Into Insanity, une expérience inédite fraîchement annoncée... qui ne prendra pas tout à fait la forme d'un jeu vidéo à part entière.Le projet s'inscrira en réalité sous la forme d'une véritable salle de jeu physique dans laquelle, moyennant paiement, plusieurs personnes y accèderont casque de réalité virtuelle sur la tête. À l'aide d'accessoires pensés pour, les joueurs pourront alors évoluer dans l'univers de Far Cry 3 tout en se déplaçant dans la salle pour une immersion à toute épreuve : une attraction, en soi, développée conjointement avec Zero Latency et qui débarquera dans 22 pays différents, à travers 45 lieux au total.Une vidéo descriptive vient d'ailleurs d'être publiée par Ubisoft : on ignore si la France est concernée mais il y a fort à parier que oui (en tout cas, on croise les doigts) : comptez sur nous pour vous tenir au courant.