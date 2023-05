Fairgame$ : c'est le nouveau projet de Jade Raymond et ce sera un jeu de braquage pour PC et PS5

Fairgame$, un jeu de braquage prévu sur PC et PS5 et qui a fait ses débuts lors du PlayStation Showcase du 24 mai 2023. Il s'agit de l'un de ces nombreux projets Games as a service que PlayStation souhaite développer massivement et d'après les premières informations laissées sur le PlayStation Blog, il s'agit d'une interprétation moderne du genre du braquage, avec une notion Robin des Bois des temps modernes, à savoir voler les riches pour redistribuer aux plus pauvres.

Cette fois-ci, ce sera la bonne ! Après des années à travailler dans le vent, Jade Raymond va enfin pouvoir sortir son premier jeu, avec son propre studio, Haven, fondé récemment. Avec l'aide financière et le soutien de PlayStation, l'ancienne productrice des jeux Assassin's Creed a donc révéléMathieu Leduc, qui occupe le poste de Directeur créatif, explique l'envie de créer un nouveau type de jeu PvP, avec un gameplay en mode bac à sable. L'idée est en effet de gratifier les joueurs qui se montreront créatifs. Pour le moment, impossible de se faire une idée du jeu, puisqu'il n'y a eu d'un trailer en full CGI, et aucune image de gameplay. On attendra avant de s'exciter, des projets comme Fairgame$, il y en a eu énormément ces dernières années, et peu ont été couronnés de succès. Fingers crossed du coup.