Fahrenheit : pour ses 15 ans, le classique de Quantic Dream se paie une édition ultra-collector sur PS4

En 2005, Quantic Dream proposait Fahrenheit, son deuxième jeu narratif après son réussi The Nomad Souls à la fin des années 90. Un thriller glacial qui avait marqué une époque qui se paiera, à l'occasion de son quinzième anniversaire, une édition sacrément collector sur PS4 !Au programme, le jeu en version boîte et sa pochette, un artbook, des stickers et une lettre de remerciements de la part des développeurs. Il va sans dire que le titre étant sorti originellement sur PS2, cette réédition physique sur PlayStation 4 ne sera pas tirée à beaucoup d'exemplaires : pour se le procurer, il faudra donc attendre la fin du mois de novembre et préparer 29,99 euros.