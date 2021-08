Eyes Out : le guitariste de Nine Inch Nails lance son propre studio de jeux vidéo, no joke

Des créations de studios de jeux vidéo, il y en a tous les jours (ou presque), mais certains, plus que d'autres, retiennent notre attention. C'est le cas de Eyes Out, une nouvelle entité qui a émergé le 12 août 2021 et qui fait actuellement son petit buzz. Pourquoi ? La raison est simple et réside en ses fondateurs : Robin Finck et Cory Davis. Le premier n'est autre que le légendaire guitariste du groupe de métal Nine Inch Nails, et le second le game director de Spec Ops The Line, jeu culte s'il en est sorti en 2012. Ensemble, les deux hommes ont décidé de se lancer dans ce proket qui a pour objectif de se concentrer uniquement sur des jeux d'art et d'essai. Il faut dire que depuis Spec Ops The Line (un jeu qui ne s'est pas très bien vendu certes, mais qui jouit d'une aura puissante), Cory Davis s'est spécialisé dans les jeux d'ambiance, spécialement ceux liés à l'horreur. On lui doit le réussi Here They Lie, un titre paru en 2016 eyt qui accompagnait la sortie du PlayStation VR. Une belle réussite qui lui a valu un 16/20 Coup de coeur dans les colonnes de JEUXACTU à l'époque.







Quant à Finck, il a également eu plusieurs expériences dans le jeu vidéo pour avoir participé à la soundtrack d'Observation, un jeu développé par le studio No Code et NOCT, un titre édité par Devolver en 2015. Le communiqué annonce que le premier titre sur lequel les deux hommes collaborent n'est autre qu'un jeu d'horreur cosmique et que pour mener à bien ce projet, le studio s'est entouré de vétérans qui ont déjà travaillé sur des gros jeux tels que Gears of War, The Evil Within et Apex Legends. Le studio est basé à Los Angeles et en guise d'annonce, on a droit à un trailer de présentation du studio, qui annonce la couleur des choses.