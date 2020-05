Empire of Sin : le jeu mafieux de John Romero (DOOM) s'offre un nouveau trailer

Si John Romero est connu pour être le cocréateur d'un certain DOOM dans les années 90, l'homme est aujourd'hui à la tête de son propre petit studio de jeu vidéo dont la prochaine œuvre, Empire of Sin, commence à se dévoiler chaudement : prenant place à Chicago dans les années 20 en pleine prohibition, ce X-COM à la sauce mafia demandera de s'élever dans les sphères du crime en contrôlant une douzaine de personnages jouables, tous avec des facultés précises.Si Al Capone fait partie du lot et qu'il est évidemment la figure de proue de l'aventure, M. Romero et sa femme, Brenda, viennent à l'occasion de la fête des mères outre-atlantique de consacrer une vidéo à un autre personnage : Elvira Duarte. Et celle-ci est directement inspirée... et l'arrière-grand-mère du célèbre développeur ! Après avoir fait quelques recherches, ce dernier s'est rendu compte que son ancêtre n'avait pas froid aux yeux puisqu'à la tête de plusieurs maisons closes, près du Mexique, dans les années 20 et directement impliquée dans le crime organisé. Dans le jeu, Madame Duarte pourra notamment prendre le contrôle de ses ennemis grâce à un parfum spécial et portera les cheveux grisonnants... ce qui s'avère évidemment une référence à son arrière-petit-fils.Un sympathique clin d'œil au sein de ce jeu au charme certain prévu sur PC, PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch à l'automne 2020.