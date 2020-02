Empire of Sin : le jeu de John Romero (DOOM, Quake) est repoussé de plusieurs mois

Mauvaise nouvelle pour les amateurs de tactique au tour par tour : Empire of Sin, le prochain jeu de John Romero (DOOM, Quake, Wolfenstein 3D) vient d'être repoussé de plusieurs mois. Il va donc falloir patienter avant de pouvoir incarner l'un des lieutenants d'Al Capone en pleine prohibition américaine, puisque le XCOM-like - initialement prévu pour le printemps 2020 - vient d'être repoussé à l'automne 2020, sans plus de précisions. L'annonce a été faite par Brenda Romero (femme du premier, et patronne du studio) en personne, via le compte officiel du jeu.



Rappelons que Empire of Sin est prévu sur PC, Mac, PS4, Xbox One et Switch. Bien qu'il ne soit pas encore disponible en précommande, Paradox Interactive a tout de même dévoilé les configurations PC préliminaires. La bonne nouvelle, c'est que le jeu devrait tourner sur à peu près n'importe quelle machine qui ne soit pas antique, puisqu'il utilise DirectX 11.

Extra! Extra! Read all about it! We have an update regarding the release of Empire of Sin: pic.twitter.com/5EMq7QZYCU — Empire of Sin (@EmpireOfSinGame) 18 février 2020

CONFIGURATION MINIMALE

OS : Windows 7 64 bit SP1

CPU : Intel Core i3-530 ou AMD Phenom II X3 720

RAM : 4 Go

GPU : Nvidia GeForce GTX 555 ou AMD Radeon HD 6790

DirectX : version 11

HDD : 6 Go disponibles

CONFIGURATION RECOMMANDÉE

OS : Windows 10 64 bit

CPU : Intel Pentium G4600 ou AMD A10 7700K

RAM : 6 Go

GPU : Nvidia GeForce GTX 750 Ti ou AMD Radeon HD 5870

DirectX : version 11

HDD : 6 Go disponibles