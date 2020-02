E3 2020 : Geoff Keighley va bouder le salon de Los Angeles

Alors qu'il mentionne lui-même avoir participé à toutes les éditions depuis 25 ans, Geoff Keighley a annoncé qu'il ne s'occuperait pas de l'E3 Coliseum cette année, et qu'il ne viendrait tout simplement pas au salon. Selon les déclarations faites par l'intéressé à nos confrères de Gamesindustry, les informations communiquées par l'ESA à propos du salon 2020 ne correspondent pas avec ce qu'il souhaite faire. Il ajoute par ailleurs qu'il continuera à soutenir l'industrie vidéoludique par d'autres moyens, lors d'autres événements.

Bien que l'hôte des Game Awards ne soit pas un des poids lourd de l'industrie, cette défection prouve que le salon semble clairement perdre de sa superbe. En effet, alors que PlayStation sera absent du rendez-vous, on sait déjà que Microsoft fera cavalier seul dans son Microsoft Theater en face du Convention Center, tout comme EA qui organise désormais l'EA Play à l'Hollywood Palladium. On ignore d'ailleurs si l'ESA conservera le Coliseum, l'émission permettant à de nombreux développeurs de venir présenter leurs projets directement aux joueurs. Est-ce le début de la fin pour le salon de Los Angeles ? Wait & see comme disent les Britanniques.