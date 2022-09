Dragon Quest Treasures : une grosse vidéo pour expliquer le gameplay, très Breath of the Wild

Dragon Quest Treasures, avec une sortie calée au 9 décembre prochain. Histoire de nous rappeler son arrivée, Square Enix a mis en ligne une nouvelle vidéo, dévoilant l'univers mais aussi expliquant les mécaniques de gameplay. C'est l'occasion donc de replonger dans Draconia, un monde dans lequel les dragons vivent en liberté et avec lesquels notre duo de héros, Erik et Mia, pourront s'allier. Bâti comme un open world où l'on sera libre de faire ce qu'on veut, Dragon Quest Treasures pourront fairer appel à leurs amis créatures pour bondir plus haut, voler un court instant, se déplacer plus rapidement. Il y a toute une partie consacrée aux recettes et aux plats que l'on va pouvoir confectionner, un peu comme Zelda Breath of the Wild qui est clairement le jeu qui a inspiré cet épisode qui s'éloigne des autres épisodes de la série Dragon Quest. Le changement, c'est maintenant.