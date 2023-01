Dragon Quest Treasures : une démo jouable sur Nintendo Switch, Square Enix joue la séduction

Dragon Quest Treasures s'offre un nouveau coup de projecteur avec la mise en ligne d'une démo jouable totalement gratuite sur Nintendo Switch. En se rendant sur l'eShop de Nintendo, il est en effet possible de récupérer une version d'essai et ainsi se faire une bonne idée de ce jeu qui reprend beaucoup de Zelda Breath of the Wild dans son gameplay. Histoire de donner envie aux joueurs, Square Enix précise que toute progression effectuée dans la démo, y compris les données de sauvegarde, pourra être transférée vers la version complète du jeu. Les personnes qui décideront d'acheter la version complète du jeu après avoir terminé la démo recevront par ailleurs cinq billes de dresseur pour les aider dans leurs aventures. De quoi convaincre les plus sceptiques de rejoindre l'aventure d'Erik et de Mia. Sur Metacritic , Dragon Quest Treasures a reçu la note moyenne de 73% pour la presse, tandis que les joueurs ont été plus sévères avec un 5.9/10.