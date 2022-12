Dragon Quest Treasures : le jeu est sorti sur Switch, voici le trailer final

Dragon Quest Treasures est disponible depuis le 9 décembre dernier et nous propose une piqûre de rappel avec ce trailer de lancement.

Mine de rien, décembre est un mois assez chargé en sorties de jeux vidéo. Preuve en est avec l'arrivée sur Nintendo Switch d'une petite exclusivité qui mériterait peut-être une place au pied du sapin, pour peu que vous aimiez les J-RPG. En effet, Square Enix nous rappelle queÉrik et Mia sont les deux protagonistes de cette histoire qui nous emmènera du côté de Draconia, un monde dans lequel les dragons vivent en liberté. Notre duo va devoir rapidement constituer une équipe en recrutant des monstres pour aller au bout de leur chasse aux trésors. Grâce à leurs capacités et à leurs pouvoirs, les créatures domestiquées vont pouvoir les aider à avancer sereinement dans l'aventure. Fortement inspiré de Zelda Breath of the Wild, ce Dragon Quest Treasures proposera aussi des