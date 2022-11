Dordogne : un jeu vidéo aux graphismes aquarelles nous emmène dans le sud de la France

Cédric Babouche, le créateur du jeu, évoque ces sujets avec bienveillance et une image idyllique du Sud de la France. On apprend que le choix du nom du jeu vidéo a fait débat, entre les c ommissions d’aide financière qui le trouvaient kitsch et caricatural, les Français qui y voient un lieu de vacances où l'on fait du canoë-kayak et la vision internationale qui espère se perdre dans des environnements ensoleillés. Dans tous les cas, Dordogne est un jeu réalisé par des

Nombreux sont les titres qui ont été présentés hier soir lors du Nintendo Direct consacrés aux jeux indé, mais certains se sont davantage distingués que les autres. On pense notamment à Dordogne, production 100% française dans laquelle on retrouve Focus Entertainment à l'édition, Umanimation et UN JE NE SAIS QUOI au développement. Ensemble, ils ont mis sur pied ce jeu d'aventure aux graphismes et aux couleurs pastels, qui nous transporte dans le sud de la France, en Dordogne où les paysages sont chaleureux. L'histoire quant à elle nous raconte comment Mimi, une jeune femme de 32 ans en quête de ses souvenirs d’enfance qu’elle a mystérieusement oubliés, va tenter de les retrouver. Pour ce faire, elle va retourner dans la maison de ses grands-parents, là où elle a passé tous ses étés et tenter de reconstruire ses souvenirs, au contact d'objets dans la maison. Jeu intimiste, qui s'annonce chargé en émotion, Dordogne traite aussi du thème familial de la quête de soi et de ses parents. Des non-dits qui ont parfois un impact sur le long terme.artistes venus de l’animation, du cinéma et du jeu vidéo afin de créer cette esthétique aquarelle qui font que l'on peut que prêter attention. Sortie prévue au printemps 2023 sur PC, PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One et Nintendo Switch.