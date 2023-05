Dordogne : nouveau trailer très Paul Cézanne pour ce jeu qui sent bon le sud de la France

Annoncé lors d'un Nintendo Direct consacré au jeux indé en Novembre 2022, Dordogne n'avait plus donné signe de vie. Les développeurs de UMANINATION étaient sans doute trop occupés à avancer dans la production, et ils ont bien fait, puisque nous avons une bonne nouvelle à partager aujourd'hui, à savoir la date de sortie du jeu. C'est en effet le 13 juin prochain, pile poil avant l'arrivée de l'été, qu'on va pouvoir se plonger dans ce jeu narratif coloré et très contemplatif, qui rappelle un peu les tableaux de Paul Cézanne. Cette ambiance très sud de la France, on va la retrouver grâce à l'histoire de Mimi, une jeune femme à la recherche de ses souvenirs d'enfance qu'elle a mystérieusement oubliés. Pour retrouver un bout de son passé, elle va retourner dans la maison de campagne de sa grand-mère où elle trouvera moult souvenirs pour se remémorer des passages de sa jeunesse. La beauté de Dordogne fonctonne aussi avec ses graphismes peints à la main à l’aquarelle, mais aussi via sa bande-son, dont on peut écouter une première composition réalisée par Supernaive. Ce singlefera d'ailleurs partie de l'OST de Dordogne, disponible au lancement du jeu prévu sur PC, PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One et Nintendo Switch.