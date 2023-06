Dordogne : un dernier trailer pour la route, ça sent les grandes vacances

Officiellement sorti le 13 juin dernier, Dordogne se rappelle à notre bon souvenir par le biais de ce trailer de lancement, qui sent bon les grandes vacances. Il est vrai que le titre de Focus Entertainment et de UMANIMATION nous renvoie à cette période de l'année, où notre esprit flirte avec l'insouciance et la jeunesse. Avec son rendu visuel pastel / aquarelle, Dordogne va nous faire revivre la jeunesse de Mimi qui va revenir dans la maison de sa grand-mère, un lieu où elle a passé ses vacances et partager avec elle de magnifiques souvenirs. Justement, ce sont ces moments oubliés qu'on va pouvoir jouer, entre activités de jardinsage, cuisine, promenade dans les bois, photos de lieux pittoresques et plein d'autres choses qui sauront marquer les joueurs un brin sensibles.