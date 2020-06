Do Not Open : un jeu d'horreur exclusif au PSVR en mode P.T., premier trailer

Michael J. Goreng, un zoologiste et épidémiologiste de renom enfermé dans sa propre maison et à la merci d'un esprit terrifiant tapis dans l'ombre : le jeu prendra ainsi les traits d'un escape game opressant, dans lequel la résolution des énigmes devra se faire rapidement... sous peine de se faire attaquer par l'entité paranormale.



Un premier trailer nous est ainsi donné : pour le moment, le titre ne dispose pas de date de sortie mais cela ne devrait pas tarder. Plutôt intéressés ou méfiants envers ce nouveau soft horrifique ?





P.T. et son étroit couloir tout droit sorti des enfers aura été une source d'inspiration majeure. Cinq ans après la troublante expérience d'Hideo Kojima sur PS4, Sony remet ça avec une autre expérience, cette fois-ci en réalité virtuelle : No Not Open, un jeu conçu en exclusivité pour le PS VR et développé par le studio espagnol Quasar Dynamics.Ici, on incarnera