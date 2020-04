Disaster Report 4 : le jeu s'offre un trailer de lancement pour annoncer la catastrophe

Disaster Report 4 : Summer Memories est aujourd'hui une réalité. Le titre de NIS America est en effet disponible depuis 24h en Occident, deux ans après être sorti au Japon. Un temps d'attente qui ne sauvera pas le jeu de la catastrophe vidéoludique qui l'attend, tant le jeu respire l'obsolescence programmée rien qu'en regardant le trailer de lancement qui vient d'être publiée.





Après des années de développement, une annulation, un reboot complet et une catastrophe naturelle évitée,Pour celles et ceux qui n'auraient pas suivi l'actualité autour de ce jeu, sachez qu'il s'agit d'un jeu d'aventures où l'on se retrouve au milieu d'un tremblement de terre ayant frappé le Japon. Il va donc falloir survivre les jours d'après, au milieu du chaos et des débris, sachant que d'autres catastrophes peuvent survenir à tout instant. Visuellement daté et affichant un gameplay ayant, au moins, 10 ans de retard, Disaster Report 4 : Summer Memories est sans doute le jeu le plus mal fichu qui nous ait été donné de tester en 2020. Vous pouvez retrouver notre test juste ici