Diablo Immortal : il sort en cross-play sur mobile et PC, voici le trailer d'annonce

Le 2 juin 2022. Telle est la date qui a été choisie par Blizzard Entertainment pour sortir Diablo Immortal, à la fois sur mobile, mais également sur PC. C'est la petite surprise du jour d'ailleurs puisque personne ne s'attendait à voir ce titre débarquer en cross-play sur ces deux supports. Mais une bonne surprise n'arrivant rarement seule, sachez qu'on peut d'ores et déjà s'enregistrer sur le site officiel. Et quand bien même le jeu a été pensé initialement sur PC, Blizzard nous rassure en nous expliquant que l'expérience sur PC sera complète et qu'il sera possible d'en avoir le coeur net par le biais d'une bêta ouverte. Période pendant laquelle les développeurs vont recueillir les avis des joueurs et ainsi continuer à peaufiner le jeu. On apprend aussi que Diablo Immortal prendra en charge les manettes sur PC et mobile, d'autant que les développeurs ont modifié la fonctionnalité des manettes afin qu’il soit désormais possible d’utiliser un curseur libre pour naviguer dans les menus. Toutefois, pour taper des messages dans le jeu, on aura besoin d’un écran tactile ou d’un clavier. Quant à la bande annonce, elle fait dans l'efficacité en alternant cinématique et extraits de gameplay.





