Devil May Cry Pinnacle of Combat : la bêta s'illustre avec de grosses séquences de gameplay

Alors qu'il était passé sous silence durant deux ans, voici que Devil May Cry Pinnacle of Combat revient à la charge avec une masse de médias sans retenue : des trailers , des extraits de combos et même une bêta privée qui, d'ailleurs, se déroule actuellement. On le répète une nouvelle fois mais, malheureusement, cet épisode mobile n'est prévu a priori qu'en Chine et est justement développé par un studio local, Yun Chang Games.Toutefois, un YouTuber du nom de John Fleer a pu mettre la main sur cette première démo, disponible exclusivement sur Android, et s'est ainsi empressé d'en publier le walkthrough : il s'agit donc des premières images de gameplay du titre - hors bandes-annonces taillées sur mesure - et elles permettent d'en apprendre diablement plus sur son fonctionnement.Ainsi, Dante se devra de remplir plusieurs missions de chasses aux démons depuis son antre, le Devil May Cry, qui servira de hub : plusieurs options de personnalisation seront disponibles, aussi bien dans la coupe de cheveux (celle du reboot DmC est par exemple présente) que dans le manteau ou les armes elles-mêmes.Du côté des combos, on retrouvera des mouvements issus de tous les épisodes : une réflexion que l'on pourra retrouver aussi dans l'OST ou dans le bestiaire, les développeurs ayant pioché dans moult opus, y compris celui de Ninja Theory. Une sorte de melting-pot Devil May Cry, en soi, qu'il nous tarde de tester lors de sa sortie l'année prochaine. Espérons seulement qu'il soit possible de télécharger la bête dans nos contrées.