Deus Ex GO : le jeu est gratuit pendant un temps limité, une offre à saisir

Après Hitman GO et Lara Croft GO, ce fut au tour de Deux Ex, en 2016, de bénéficier d'une version mobile identique plutôt réussie : jeu de puzzle bien ficelé mettant en scène ce bon vieux Adam Jensen, l'application de Square Enix avait connu un joli succès critique et, encore aujourd'hui, vaut certainement le coup d'être faite.



Bonne nouvelle si vous ne le possédiez pas encore, donc, Deus Ex GO se voit proposé gratuitement sur le Play Store et l'AppStore jusqu'au 7 mai : pour en bénéficier, il vous suffit tout simplement d'aller sur l'une de ces ceux plateformes et de... télécharger le jeu. Un plan pas si compliqué.