Death Note Killer Within : le jeu est confirmé, c'est un jeu de déduction social, la hype dans les choux

Death Note Killer Within sur PC, PS5 et PS4 et sera disponible day one dans l'abonnement PS Plus . Pas de quoi sabrer le champagne, le parti-pris a été de recopier Among Us dans sa représentation et dans ses mécaniques de jeu aussi.



Death Note Killer Within est décrit comme un

Le mois dernier, le Taiwan Digital Game Rating Committee listait l'existence d'un jeu Death Note à venir sur PS5 et PS4. Il n'aura pas fallu attendre bien longtemps pour que le titre soit confirmé par le biais de Bandai Namco Entertainment. L'éditeur spécialisé dans les mangas et animés japonais, et qui travaille avec la Shueisha depuis perpette, nous confirme donc l'arrivée dejeu de déduction social en ligne compatible cross-play dans lequel un maximum de 10 joueurs répartis en 2 équipes s’affrontent sans pitié pour deviner l’identité de leurs adversaires afin d’éliminer L ou de prendre le Death Note à Kira. On apprend d'ailleurs que L et Kira sont de force égale, mais qu'ils masquent leur véritable identité, tout en cherchant à prendre le contrôle bien entendi. Le joueur a le choix du personnage, entre Kira, un disciple de Kira, L ou un investigateur, chaque rôle proposant un style de jeu différent. Ils peuvent élaborer des stratégies variées pour s’imposer dans des scénarios aléatoires, aux enjeux toujours plus élevés. Les joueurs peuvent également personnaliser leur plaque de nom et leur avatar grâce à 7 types d’accessoires, mais aussi choisir les effets spéciaux affichés aux moments clés du jeu.