Dead Space : un épisode revival annoncé le mois prochain, les langues se délient

Des rumeurs autour du retour probable de la série Dead Space, ça ne date pas d'hier. Seulement voilà, depuis quelques heures maintenant, les langues commencent à se délier et il semblerait qu'un nouvel épisode soit bel et bien dans les cartons d'Electronic Arts qui souhaite faire revenir la licence sur le devant de la scène. De nouvelles rumeurs ont émergé par le biais de Jeff Grubb, un journaliste chez VentureBeat, souvient très bien informé, et qui s'est exprimé lors d'un podcast.





Le studio EA Motive (Star Wars Squadrons nldr) travaille sur un projet qui marquera la résurrection d'une licence que tout le monde apprécie. Je ne sais pas tout, mais je sais une chose : c'est lui, c'est LE jeu qu'on attend tous, et nous allons le voir... Si nous ne sommes pas morts avant.



La phrase de fin "Si nous ne sommes pas morts avant" est en réalité une référence au titre du jeu, puisque Jeff Grubb a insisté sur le mot "dead", sachant que d'après le journaliste, ce revival de Dead Space serait annoncé le 22 juillet prochain lors du EA Play. Des propos qui ont pris une autre teneur puisque les sites VGC et Eurogamer ont tout simplement confirmé la véracité de ces rumeurs, qui ne sont que de simples secrets de polichinelle. Difficile du coup de ne pas se hyper quand on sait que Dead Space a disparu de la circulation en 2013 après un troisième épisode qui avait tourné le dos au survival horror, pour offrir davantage d'action. On rappelle d'ailleurs qu'à l'époque, c'était Visceral Games qui étaient aux commandes, studio à qui l'on doit Army of Two Cartel et Battlefield Hardline, et qui ferma ses portes en octobre 2017. Il n'y a plus qu'à se montrer patient, l'annonce étant visiblement prévue le mois prochain.