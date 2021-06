Dead Space : il s'agirait d'un remaster / remake plutôt que d'une vraie suite, nouvelles rumeurs

Si Electronic Arts était absent de l'E3 2021, c'est bien parce que l'éditeur boude le salon depuis quelques années. Après avoir pris son indépendance médiatique, EA a décidé cette année de ne pas organiser son showcase privé dans la foulée du salon de Los Angeles (en full virtuel cette année, on le rappelle), mais à la fin du mois de juillet. On sait d'ores et déjà que le nouveau Battlefield 2042 sera à nouveau présenté en grandes pompes, tout comme le prochain FIFA et le Madden cuvée 2021. Mais l'éditeur américain a gardé d'autres cartouches dans sa besace, comme un certain Dead Space qui fait l'objet de rumeurs de plus en plus incessantes. Entre les insiders qui se lâchent dans les podcasts et certains médias qui confirment les on-dit dans la foulée, il ne fait plus aucun doute quant au retour d'Isaac Clarke.Mais quid de cet épisode ? On parle de revival, mais sous quelle forme ? A en croire nos confrères de Gematsu, qui ont visiblement eu vent de certaines infos complémentaires, il ne faut en aucun cas s'attendre à une suite de la trilogie parue entre 2008 et 2013. Il y a en effet de grandes chances pour qu'on ait affaire à un jeu qui soit à mi-chemin entre le remaster et le remake, ce qui aura permis à Electronic Arts et au studio EA Motive de minimiser les coûts de production. On le sait, même si Dead Space est une licence apprécié des core-gamers, en termes de vente, ça n'a jamais été vraiment la panacée. Il y a donc un risque financier important que de vouloir relancer une telle franchise, d'autant plus qu'elle a disparu du paysage depuis près de 10 ans. Du coup, pour minimiser un éventuel échec, la solution du remaster / remake est celui qui est le plus rentable. Reste à voir ce que EA Motive nous réserve et il faudra attendre le 22 juillet prochain pour en avoir le coeur net.