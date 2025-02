Days Gone Remastered : une annonce que certains joueurs n'apprécient guère...

S'il y a bien une surprise que personne n'attendait lors de ce State of Play du 12 février 2025, c'est bien l'annonce de Days Gone Remastered. Forcément, avec l'enquête de Jason Schreier qui nous a révélé que le studio Bend avait perdu l'un de ses nouveaux projets, le fait que Sony ait refusé de lancer la production d'un Days Gone 2 malgré les demandes des patrons de Bend, voir un remaster débarquer sur PS5, alors que le jeu est sorti en 2019, ça ressemble un petit peu à de l'opportunisme. Si les internautes n'hésitent pas à pointer du doigt cette pratique de Sony sur les réseaux sociaux, le constructeur a préféré se focaliser sur les nouveautés attendues avec cette restauration.







Première chose à savoir, ce n'est pas Bend Studio qui a travaillé sur ce remaster, mais Climax Studios, connu pour les jeux Silent Hill Origins et Silent Hill Shattered Memories, mais rien de plus. Leur travail a été de rendre hommage au jeu d'origine, en profitant des capacités de la PS5 et de la PS5 Pro, avec des graphismes réhaussés, notamment avec une distance de rendu du feuillage augmentée, une meilleure qualité des ombres et de l’éclairage, et le choix entre plusieurs modes d'affichage. On pourra en effet avoir un mode Fidélité avec de la 4K native en 30fps, ou un mode Performance avec de la 4K dynamique et les 60 images par secondes, sachant qu'avec la PS5 Pro, on pourra faire de la 4K native en 60fps si tout va bien. Cette version remasterisée permettra aussi de mettre en place des fonctionnalités d’accessibilité, avec un mode Contraste élevé, des paramètres affectant la vitesse du jeu, la narration de l’interface, les repères audio des objets rares, la reconfiguration des commandes, un curseur modifiant le champ de vision et d'autres choses encore.







Côté contenu, il est annoncé le mode 'Assaut de horde' qui consiste à tuer le maximum de zombies en survivant aussi longtemps que possible, sachant que la difficulté ne fera qu'augmenter. Pire encore, le jeu proposera le mode Permadeath, ave ce défi de terminer le jeu sans mourir dune seule fois. Si c'est le cas, il faudra reprendre l'aventure depuis le début ou retourner au début du deuxième acte avant de pouvoir retenter sa chance, en fonction des paramètres choisis. En cas de victoire, il sera possible d'obtenir un graphique relatant son temps de complétion, avec statistiques et le nombre de mutants tués durant la partie, sans oublier l'obtention d'un tout nouveau trophée PlayStation. D'ailleurs, Days Gone Remastered proposera de nouveaux trophées à débloquer dédiés aux nouveaux modes de jeu. Il y aura aussi un mode Speedrun, un mode Photo amélioré et des bonus pour les gens qui précommanderont le jeu, sachant que les personnes ayant déjà la version PS4 devront payer 10€ pour mettre le jeu à niveau.