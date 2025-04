Days Gone Remastered présente le mode 'Horde Assault', une nouveauté PS5

Clair Obscur Expeditions 33, Fatal Fury City of the Wolves, La Quimera, Forza Horizon 5 sur PS5, Maliki Poison of The Past et le remake de L'Amerzone, les joueurs ont un choix vraiment éclectique. Mais il est un autre jeu qui va aussi débarquer à la même date, il s'agit de Days Gone Remastered qui arrive sur PS5. Sony Interactive Entertainment nous le rappelle à notre bon souvenir avec un nouveau trailer qui met l'accent sur l'une des nouveautés : le mode "Horde Assault". Ce dernier repose sur un principe simple : survivre le plus longtemps possible face à des vagues successives de Freakers, dans des arènes fermées.

Les 24/25 avril 2025 sont des dates surchargées en sorties côté jeux vidéo. EntreLe gameplay repose sur une montée en difficulté progressive : plus les vagues s’enchaînent, plus les ennemis deviennent rapides, nombreux et agressifs. Le joueur doit donc composer avec un équipement de départ limité, trouver des ressources sur place, poser des pièges, et surtout optimiser ses déplacements pour tenir face à des hordes de plus en plus oppressantes.

On apprend aussi que la progression se matérialise par un système de score, qui récompense les performances selon plusieurs critères : nombre d’ennemis éliminés, efficacité, durée de survie, etc. Ces points permettent de débloquer des personnages supplémentaires, des éléments cosmétiques (écussons), et des injecteurs inédits offrant des bonus temporaires lors des parties suivantes. Un classement en ligne est également intégré pour qu'on puisse mesurer son skill face aux autres joueurs du monde entier. Days Gone Remastered sera disponible le 25 avril 2025 sur PS5.