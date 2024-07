Crazi Taxi : SEGA confirme les rumeurs sur le reboot, ce ne sera pas le jeu que vous connaissiez

Fin 2023, SEGA officialisait son envie de faire revenir de vieilles licences sur le devant de la scène. Dans une vidéo à vocation nostalgique, on apprenait la mise en chantier du reboot de Crazy Taxi, Jet Set Radio, Shinobi, Golden Axe et même Streets of Rage. Tout est resté flou jusqu'à présent, mais depuis quelques heures, les contours autour du revival de Crazy Taxi prennent forme. Dans une longue vidéo de plus de 7 minutes, les responsables du projet ont dévoilé l'approche qu'ils ont eu pour ce nouveau Crazy Taxi, en s'appuyant sur ce qui se fait aujourd'hui dans le jeu vidéo. Des rumeurs en début d'année avaient évoqué un jeu tourné vers le jeu multi en ligne, et ces dernières sont aujourd'hui vérifiées.







Les membres de l'équipe qui apparaissent dans la vidéo évoquent un « monde ouvert massivement multijoueur » qui se veut plus grand en termes de superficie, mais surtout une ville plus réaliste. Malgré tout, l'ambiance sera toujours aussi fun et décomplexée, même si on sent que les Forza Horizon, The Crew et autres Test Drive Unlimited ont sans doute façonné l'approche de ce nouveau Crazy Taxi. Cela fait plus de 20 ans que la licence est resté au placard et il est vrai que le jeu vidéo a changé. Dans tous les cas, étant donné que SEGA embauche encore des développeurs, il va falloir être patient avant de voir débarquer le titre.