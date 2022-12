Crash Team Rumble : un nouveau Crash Bandicoot mais orienté multijoueur, 1er trailer

Dingodile, Coco,

Crash Team Rumble, un jeu multijoueur qui pourrait se rapprocher d'un party-game. Comme on peut le voir dans le trailer qui accompagne l'annonce, il sera possible d'incarner l'ensemble des protagonistes de la série, de Crash à Neo Cortex, en passant parNitrus Brio et bien d'autres encore. Il s'agira d'affrontements en équipe de 4v4, en ligne ou en local sur le canapé, dans des arènes spécifiques comprenant des pièges et autres obstacles. Bien sûr, il y aura des objectifs à remplir pour remporter les parties. D'après les développeurs de Toys for Bob, ce Crash Team Rumble a été réalisé pour plaire à toute la famille. Sortie prévue quelque part en 2023 sur PC, PS5, Xbox Series, PS4 et Xbox One. La Switch n'est pas évoquée.