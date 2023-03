Crash Team Rumble : la date révélée, certains pourront aussi y jouer en avant-première

Crash Team Rumble s'est fait extrêmement discret depuis. Le silence-radio était de mise jusqu'à aujourd'hui, puisqu'Activision a enfin des nouvelles de cet épisode très orienté multijoueur et dont la hype a disparu aussitôt que l'information du PvP était divulgué. Mais l'éditeur américain et le studio Toys For Bob ont espoir et ont décidé de tenter une première approche avec l'overture d'une bêta fermée qui aura lieu du 20 au 24 avril prochain. On a encore un peu de temps devant nous, mais au moins, les joueurs intéressés peuvent déjà s'incrire sur le le site en question. On sait déjà que l

Annoncé lors des Game Awards 2022 en décembre dernier,a beta fermée de Crash Team Rumble permettra d'avoir accès à 5 héros et méchants (Crash Bandicoot, Coco, Tawna, Neo Cortex et Dingodile) de l'univers Crash et trois arènes pour se battre. La sortie définitive du jeu a aussi été révélée, ce sera pour le 20 juin 2023 sur PC, PS5, Xbox Series, PS4 et Xbox One.