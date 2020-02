Corruption 2029 : voici le nouveau jeu des créateurs de Mutant Year Zero, un sombre trailer

En décembre 2018, le studio The Bearded Ladies sortait le surprenant Mutant Year Zero , jeu d'action-tactique plus qu'efficace à la direction artistique séduisante. Le titre avait connu un véritable succès et, bonne nouvelle, les développeurs suédois viennent tout juste de dévoiler leur prochaine production nommée Corruption 2029.Une nouvelle fois, il s'agira d'un jeu du même genre, de l'action-tactique que l'on nous annonce très exigeante, dans une Amérique en totale perdition. Pour le coup, l'univers s'annonce bien plus grisâtre et sombre que ne pouvait l'être celui de Mutant Year Zero, déjà pas très rose : Corruption 2029 sortira en exclusivité sur l'Epic Games Store à une date encore indéterminée, au prix de 19,99 euros.