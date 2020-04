Commandos : un tout nouveau jeu sur PC, PS5 et Xbox Series X

Claymore Game Studios.



Basée à Francfort, l'entreprise n'en est encore qu'à ses balbutiements et recrute justement des effectifs pour mener à bien la conception de ce Commandos bien mystérieux. On nous assure toutefois que le chantier a bel et bien débuté, que le soft tournera sous l'Unreal Engine 4 et qu'il est même prévu sur PC, PS5 et Xbox Series X. On imagine que la gestation a encore un peu de temps devant elle et l'on attendra donc patiemment pour ce retour de l'iconique franchise du jeu de tactique.

En 2018, on apprenait avec joie le rachat de la saga culte Commandos par Kalypso Media , promettant ainsi un futur certain à la marque sans pour autant faire connaître la nature des projets envisagés. Nous sommes désormais fixés : oui, la firme a bel et bien commandé la réalisation d'un tout nouvel épisode inédit et celle-ci a été confiée aux français de chez