Cities Skylines 2 : enfin une suite, 8 ans plus tard, premier trailer et infos

Huit ans, c'est le temps qu'il aura fallu pour que Paradox Interactive donne une suite à Cities Skylines, ce city builder sorti sur PC en 2015 et deux ans après sur PS4 et Xbox One, et qui cumule pas moins de 12 millions de copies vendues dans le monde. Pour ce deuxième épisode, les développeurs ont de grosses ambitions, à commencer par la possibilité de créer toutes sortes de villes, du simple village à la grande métropole tentaculaire. Le gameplay sera sans doute expliqué en détails plus tard, mais on nous promet une gestion de la croissance, une économie à surveiller et tout un réseau de transports à mettre aussi en place. C'est le studio Colossal Order qui est au développement, et qui a conscience de l'importance de ce projet qui verra le jour cette année en 2023 sur PC, PS5 et Xbox Series. Voici le premier trailer.