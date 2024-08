Capcom vs SNK 1 & 2 sont de retour sur PC et consoles, première vidéo

On le sait, Capcom aime remuer le passé, surtout quand il s'agit du sien et en cette rentrée 2024, l'éditeur nous prouve une fois encore que son passé vaut toujours de l'or. La suite de la compilation Capcom Fighting Collection est de retour avec cette fois-ci deux titres qui devraient à eux seuls pousser les joueurs à l'achat immédiat, à savoir Capcom vs. SNK : Millennium Fight 2000 Pro et Capcom vs. SNK 2 : Mark of the Millennium 2001, les deux cross-over marquants entre Capcom et SNK, les frèes ennemis de la baston 2D. Faut-il y voir un nouvel indice que les deux entités nous préparent un cross-over moderne dans les mois et années à venir ? Forcément, avec l'arrivée de Terry Bogard et de Mai Shiranui dans Street Fighter 6 et les allusions incessantes entre les deux sociétés, il y a de quoi se poser des quesions. Mais bon, la compil' Capcom Fighting Collection 2 propose d'autres titres également dont voici la liste complète, sans oublier les ajouts techniques inédites, adaptés à nos besoins d'aujourd'hui.La sortie de Capcom Fighting Collection 2 est attendue pour le 12 septembre prochain en version dématérialisée sur PS4, Nintendo Switch et PC (Steam) et le 22 novembre en version physique sur PS4.

Liste complète des hits contenus dans Capcom Fighting Collection 2

Capcom vs. SNK: Millennium Fight 2000 Pro

Capcom vs. SNK 2: Mark of the Millennium 2001

Capcom Fighting Evolution

Street Fighter Alpha 3 UPPER

Project Justice (Rival Schools 2)

Power Stone

Power Stone 2

Plasma Sword: Nightmare of Bilstein (Star Gladiator 2)

Liste des nouvelles fonctionnalités de la collection :