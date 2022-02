Capcom Fighting Collection : une nouvelle compilation baston pour les consoles old gen

Capcom Fighting Collection réunira pour la première fois les cinq jeux Darkstalkers en dehors du Japon. Voici la liste des 10 jeux prévus dans cette compilation.

Adepte et spécialiste des compilations en tous genres, Capcom va évidemment profiter des 35 ans de Street Fighter pour remettre au goût du jour certaines de ses gloires passées. En plus de l'annonce de Street Fighter 6, dont beaucoup sont sortis déçus, l'éditeur japonais annonce l'arrivée prochaine de Capcom Fighting Collection, une compilation regroupant pas moins de 10 jeux de baston qui ont fait la réputation de Capcom ces 30 dernières années. On a du Street Fighter donc, du Darkstalkers et des moins connus tels que Cyberbots. Et puis, bien sûr, un petit puzzle fight, histoire de changer les plaisirs. A noter que

- Cyberbots : Fullmetal Madness

- Hyper Street Fighter II

- Red Earth

- Super Gem Fighter Mini Mix

- Super Puzzle Fighter II Turbo

- Darkstalkers : The Night Warriors

- Night Warriors : Darkstalkers’ Revenge

- Vampire Savior : The Lord of Vampire

- Vampire Hunter 2 : Darkstalkers' Revenge

- Vampire Savior 2 : The Lord of Vampire



Histoire de donner envie de passer en caisse une énième fois, Capcom annonce des nouveautés pour s'adapter aux besoin de 2022, comme le fait de pouvoir s’affronter en ligne avec des matchs classés, amicaux ou personnalisés, sachant que le multijoueur profitera d’un code réseau solide à faible latence. On pourra s'amuser aussi avec le mode "Entraînement", des ajustements de gameplay et de nouvelles fonctions comme la possibilité de réaliser des sauvegardes à tout moment en cours de parties. Capcom a aussi prévu un mode "Musée", qui permettra de profiter de 500 éléments, incluant des croquis et des documents de conception, sans oublier que le jeu proposera une playlist de 400 thèmes différents. La sortie de Capcom Fighting Collection est attendue pour le 24 juin 2022 sur PC, PS4, Xbox One et Nintendo Switch.