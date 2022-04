Capcom Fighting Collection : nouveau trailer consacré aux bonus de précommande, c'est chiche...

Annoncé il y a 2 mois, en février dernier, Capcom Fighting Collection revient avec une nouvelle vidéo qui commence par nous donner un aperçu des différents jeux qui seront disponibles dans cette compilation. C'est principalement de la baston 2D, à l'ancienne, mais aussi quelques puzzles, histoire de varier les plaisirs. Mais ce trailer a aussi pour vocation de pousser le joueur à consommer, et plus spécialement à acheter le produit en avance, car pour toute précommande, c'est la garantie de repartir avec des bonus pas négligeables ; du moins pour Capcom. Des artworks exclusives supplémentaires signés de la main de leurs auteurs respectives et des pistes audio remixées à écouter, voilà les cadeaux que l'éditeur japonais offrira à ses fans les plus dévoués. C'est évidemment assez pauvre, on va pas se mentir, mais quand on aime, on ne rechigne pas, n'est-ce pas ?

5 illustrations exclusives signées par :

: Chisato Mita



Yuri Kataiwa



Ryuji Higurashi



Tamio



SAKUTAMO



18 pistes audio remixées par : CAP-JAMS (8 tracks) Knxwledge (6 tracks) Mndsgn (1 track) KEIZOmachine! (1 track) Olive Oil (1 track) Matt Cab (1 track)

La sortie de Capcom Fighting Collection est attendue pour le 24 juin 2022 sur PC, PS4, Xbox One et Nintendo Switch.