Capcom Fighting Collection : le jeu est dispo, un trailer qui présent les 10 jeux de baston

Capcom Fighting Collection est enfin disponible à la vente, aussi bien sur PC, PS4, Xbox One et Nintendo Switch. A cette occasion, comme à l'accoutumée, Capcom a publié un trailer de lancement, histoire de nous remettre en tête les jeux qui sont compilés ensemble. Ils y en a dix au total et on retrouve bien évidemment les classiques de Capcom tels que Street Fighter 2 dans sa version Hyper. La série des Darkstalkers sont bien représentés également, avec les épisodes Night Warriors et Vampire Savior. Moins connu, mais pas dénué d'intérêt, Cyberbots : Fullmetal Madness va permettre de découvrir un jeu de baston avec des personnages plus originaux, mélange de sang et de métal. Bien sûr, Capcom a prévu quelques nouveautés, comme des pièces de collection à contempler. Allez, trêve de bavardage, voici le trailer de lancement.







Voici les 10 jeux de Capcom Fighting Collection

- Cyberbots : Fullmetal Madness

- Hyper Street Fighter II

- Red Earth

- Super Gem Fighter Mini Mix

- Super Puzzle Fighter II Turbo

- Darkstalkers : The Night Warriors

- Night Warriors : Darkstalkers’ Revenge

- Vampire Savior : The Lord of Vampire

- Vampire Hunter 2 : Darkstalkers' Revenge

- Vampire Savior 2 : The Lord of Vampire





Après plusieurs mois de présentation,