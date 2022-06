Call of the Wild The Angler : c'est le 1er jeu de pêche open world, un trailer en 4K

Devenu célèbre avec son jeu de chasse open world "theHunter Call of the Wild", le studio Expansive Worlds continue son expansion en annonçant Call of the Wild : The Angler, le premier jeu de pêche à monde ouvert. Il est vrai que jusqu'à présent, aucun autre développeur n'avait tenté l'expérience en proposant un jeu de pêche aussi ambitieux. A en croire les développeurs, Call of the Wild : The Angler ne sera pas qu'un simple jeu de pêche, l'idée était de plonger le joueur dans un monde totalement libre et immersif où partir en quête de la meilleure prise peut prendre plusieurs heures de jeu. D'ailleurs, histoire de pousser le délire encore plus loin, le jeu sera jouable jusqu'à 12 personnes en simultané grâce à un mode en ligne spécifique, avec la possibilité de rejoindre ou quitter la partie à tout moment sans affecter l'expérience des autres.. A l'instar de leur jeu de chasse open world, l'idée est de proposer un jeu qui est également graphiquement impressionnant, avec des paysages saisissants, permettant de découvrir des coins de pêche à pied, en bateau, ou en véhicule. Rivières, mares, étangs, montagnes et chemins de randonnée, l'objectif est de se perdre dans cet univers où chaque espèce de poisson se comportera d'une façon unique et nécessitera de l'appréhender différemment pour la pêcher. Chaque joueur devra alors faire évoluer son équipement avec des lignes, des moulinets, des hameçons, des mouches, et bien plus encore. On vous laisse en compagnie du premier trailer en 4K et des screenshots officiels.