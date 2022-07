Call of the Wild The Angler : une date de sortie pour le 1er jeu de pêche en open world

Call of the Wild The Angler va arriver plus vite qu'on ne le croit. En effet, l'éditeur Expansive Worlds vient de nous révéler que leur jeu sera disponible dès le 30 août prochain sur PC et en profite pour balancer une nouvelle vidéo. Rien de bien particulier, si ce n'est de se focaliser sur un point d'eau, alors que les développeurs auraient pu revenir sur ce concept de jeu de pêche open world, une première dans le genre. Toutefois, on rappelle que Call of the Wild The Angler permettra

Annoncé le mois dernier, au mois de juin,jusqu'à douze joueurs de partir à la pêche ensemble, mais aussi d'explorer la réserve de Golden Ridge. Monde ouvert oblige, il sera possible de parcourir ce petit coin du nord-ouest du Wyoming par le biais de différents véhicules. Ça peut être à pied, en bateau, mais aussi au volant d'un engin tout-terrain. Mais l'objectif premier sera de devenir un expert dans la pêche, en apprenant moult techniques, adopter la bonne stratégie, sans oublier de mettre à jour son équipement, que ce soit des lignes, des moulinets, des hameçons, des mouches, ou d'autres choses encore. Rendez-vous est pris pour le 30 août du coup.