Call of the Wild The Angler : le jeu de pêche open world est sorti, quelques prises en vidéo 4K

all of the Wild : The Angler qui n'est autre que le dernier jeu des créateurs de theHunter : Call of the Wild. Après la chasse à monde ouvert, c'est au tour de la pêche de céder à l'open world avec cette particularité d'être jouable jusqu'à 12 personnes en même temps. D'ailleurs, c'est aujourd'hui que sort le jeu, uniquement sur PC, et c'est le bon moment pour Expansive Worlds de nous proposer une nouvelle vidéo. L'occasion de nous replonger dans la fameuse

Parmi les jeux de la rentrée qui ont piqué notre curiosité, il y aGolden Ridge Reserve,un lieu où la nature sauvage a été inspirée par le nord-ouest du Wyoming. Dans le jeu, il sera possible de faire ce que l'on veut : partir en exploration à bord de différents véhicules, se lancer dans un trek en forêt ou dans les montagnes, ou alors faire ce que le jeu nous propose : pêcher les plus beaux poissons de cette réserve incroyable. Dans ce cas, il faudra être préparé et s'équiper efficacement pour pêcher les innombrables espèces de poissons qu'on trouvera dans les divers points d'eau. Il est d'ailleurs précisé que les poissons apparaîtront de manière réaliste en fonction de la profondeur de l'eau, de la température, de l'altitude, etc. De plus, avant d'exhiber fièrement ses prises les plus impressionnantes, il faudra faire preuve de technique et de matériel adéquat et c'est là que le jeu prend un aspect RPG avec un équipement à enrichir au fil des parties. Allez, on vous laisse avec le trailer de lancemente en 4K.