Bomb Rush Cyberpunk : enfin un successeur pour Jet Set Radio, 1er trailer ultra-groovy

"On n'est jamais mieux servi que par soi-même", c'est bien ce que l'on dit, non ? Visiblement las de ne pas avoir de nouveau Jet Set Radio à se mettre sous la dent, Team Reptile, un studio indépendant basé aux Pays-Bas, s'est attelé à la création de son propre opus de la célèbre franchise... mais sans aucun lien officiel avec elle-même, ni avec SEGA. Dans le jardon, on appelle ça concrètement une suite spirituelle : voici donc Bomb Rush Cyberfunk, un titre résolument axé sur la ride, les tricks et les musiques ultra-groovy dans un style cel-shading acidulé.Ici, pas de rollers mais des boostpacks, sorte de propulseurs permettant de s'envoler dans les airs, d'effectuer des cabrioles et de surmonter les obstacles d'une ville urbaine divisée en plusieurs quartiers, une heure de la journée, une ambiance et un level design étant attribués à chacun d'eux.Si cette première vidéo de quelques secondes seulement donnent le ton, on sera ravi d'apprendre que l'OST sera signée Hideki Naganuma, auteur de bon nombre des musiques cultes des deux premiers Jet Set Radio. Il y a plusieurs semaines, ce dernier faisait justement du teasing sur Twitter , laissant penser au retour de la saga : il n'en sera finalement rien mais Bomb Rush Cyberpunk compte bien reprendre le flambeau comme il se doit.Sortie prévue en 2021 sur PC : on espère que le jeu se proposera également sur les autres plateformes.