BloodRayne : la franchise vampirique bientôt ressuscitée avec un remaster, et pas que

Franchise dormante depuis maintenant des années, BloodRyane avait fait parler d'elle grâce à deux opus plutôt sympathiques en 2002 et 2004 sur PC, PS2, Xbox et GameCube : la licence avait même réussi à se décliner au cinéma avec le film éponyme d'Uwe Bow en 2006 (ainsi que deux suites dont on ne parlera pas trop non plus). Seulement voilà, depuis neuf ans maintenant, année de sortie du spin-off en 2D BloodRayne Betrayal, la saga semble être au point mort. Et pour cause : son éditeur Majeco Entertainment a mis la clé sous la porte en 2016.



Mais tel un preux chevalier blanc, Ziggurat Interactive, jeune éditeur fondé l'année dernière, vient d'annoncer une nouvelle plutôt réjouissante : le rachat de BloodRayne avec un véritable plan pour ressusciter la marque. Ainsi, la firme déclare travailler avec Terminal Reality, le studio à l'origine des jeux, pour porter le premier opus sur les plateformes actuelles. A priori, cela se traduira par un remaster dont on attend encore les détails précis.



Autre volonté intéressante, Ziggurat Interactive prévoit carrément " d'explorer et étendre l'univers déjà riche de Bloodrayne " : en d'autres termes, il y a des chances que d'autres volets - au moins un, en tout cas - voient le jour les prochaines années.



Enfin, notons que l'entreprise décidément gloutonne a également fait l'acquisition d'Advent Rising, de Raze's Hell et de Flip's Twisted World, toujours auprès de Majesco Entertainment. Un appétit qui rappelle évidemment un certain THQ Nordic...