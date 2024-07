Bleach revient en jeu vidéo après 13 ans d'absence, et ce sera un Arena Fighter

C'est à la surprise générale que Bandai Namco Entertainment a annoncé le grand retour de Bleach en jeu vidéo, quelque chose qui n'était pas arrivé depuis 2011 et l'épisode Bleach Soul Resurrección. BLEACH Rebirth of Souls est donc le nouveau titre qui va remettre au goût du jour la hype autour d'Ichigo et de tous les Shinigami prêts à combattre entre eux. C'est développé par le studio Tamsoft Corporation et ce sera un arena fighter comme on en voit partout depuis une vingtaine d'années dès lors qu'on évoque les adaptations de mangas / animés en jeux vidéo. Malgré tout, le jeu se veut plus évolutif, avec la possibilité de débloquer de nouvelles armes et de nouvelles techniques. Pour l'heure, le roster définitif n'a pas été dévoile, mais on sait déjà que les personnages les plus importants de la franchise seront là, comme Ichigo Kurosaki, Rukia Kuchiki, Uryu Ishida, Yasutora Sado (Chad), etc.



Pas de date de sortie pour le moment pour BLEACH Rebirth of Souls, mais on sait en revanche qu'il arrivera sur PC, PS5, Xbox Series et PS4, et il y a déjà un premier trailer et quelques screenshots.