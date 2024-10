Bleach Rebirth of Souls : l'opening dévoilé, il sent bon les années 2000

C'est décidément la semaine des openings dans le jeu vidéo adapté d'animés. Après Dragon Ball Sparking Zero qui a galvanisé tous les réseaux sociaux, voilà qu'un certain Bleach Rebirth of Souls vient de révéler son générique d'introduction qui sent bon le début des années 2000. La vidéo met en avant les personnages les plus importants de la série, comme Ichigo Kurosaki, Yasutora Sado et Uryu Ishida, tous modélisés en 3D dans une taille plus qu'honorable. Bandai Namco rappele que le dernier arc narratif en date, Thousand-Year Blood War, est diffusé depuis 2022. Quant à la sortie du jeu, elle est attendue pour 2025 sur PC, PS5 et Xbox Series.