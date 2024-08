Bleach Rebirth of Souls : le gameplay détaillé, ce sera un Arena Fighter

Révélé en début de mois, BLEACH Rebirth of Souls fait déjà un retour fracassant pour nous donner plus de détails sur son gameplay. Le jeu s'inscrira comme un Arena Fighter, ce qui n'est pas très surprenant vu la direction prise par les adaptations d'animés en jeu vidéo. Mais les développeurs de Tamsoft ont décidé de rendre le visuel plus impactant grâce à des incrustations de grandes lettres à l'écran, afin de donner plus de dynamisme aux combats. Ichigo et Byakuya sont les deux personnages qui ont été choisis pour mettre en lumière les mécaniques de jeu, et l'une des choses qu'on constate, c'est que chaque personnage disposera de 9 paliers dans sa jaune de vie. De quoi prolonger les affrontements, même si certaines attaques balèzes et autres combos dévastateurs peuvent vider une jauge toute entière très rapidement. Parmi les éléments clefs de ce Bleach Rebirth of Souls, ce sont les techniques comme la « Reverse Action » (Action Inversée) qui permet de repousser un adversaire un peu trop collant. La date de sortie de ce BLEACH Rebirth of Souls n'est pas encore connue, mais Bandai Namco Entertainment prrécise que c'est pour très bientôt.