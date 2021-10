Bassmaster Fishing 2022 : le gameplay et la date de sortie révélés, ça va pêcher du gros

Parmi les sports en jeu vidéo très peu mis en avant, il y a la pêche au gros ; et cette année, l'éditeur et studio Dovetail Games a bien l'intention de se faire une place au soleil parmi les jeux qui sortiront à l'automne avec Bassmaster Fishing 2022. Un trailer de gameplay a d'ailleurs été publié, histoire que l'on ait un aperçu de ce qui nous attend dans ce simulateur de pêche au gros. On apprend qu'un mode Carrière, entièrement sous licence, sera présent et dans lequel les joueurs devront atteindre le plus haut niveau en participant aux College Series, aux Opens et aux Elite Series afin de gagner une invitation pour le défi ultime des pêcheurs de gros, à savoir le Bassmaster Classic. Histoire que l'immersion soit au maximum, il sera possible de choisir parmi 10 pêcheurs des Elite Series, ou alors de créer son propre personnage personnalisé, avec les sponsors de leur choix pour les soutenir.









Bassmaster Fishing 2022 est un jeu qui fera voyager avec la possibilité de découvrir huit lieux issu du monde réel, avec la promesse de recréer avec précision les profondeurs, les espèces de poissons, la végétation indigène et les points d'intérêt locaux. Bien sûr, en jouant, on débloquera toutes sortes de bonus et autres cosmétiques, tels que des leurres, des articles de pêche, des cannes à pêche et bien plus encore, le tout pour obtenir l'équipement adéquat pour chaque site. Mais ce n'est pas tout, le jeu de Dovetail Games a aussi prévu un mode multi, qui permettra de s'affronter dans un mode baptisé le "Bassmaster Royale". Evidemment, ça reprend le système de Battle Royale puisque le but est d'être le dernier joueur à pêcher, le tout dans un contre-la-montre stressant. Ce mode met aussi les pêcheurs au défi de maintenir le poids de leurs prises plus élevé que les autres concurrents. Cela signifie qu'il y a une dimension stratégique pour éviter d'être éliminé alors que la compétition s'intensifie ! A noter que le mode multijoueur autorise le cross-play, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Allez, trêve de blabla, place à la vidéo.