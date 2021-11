Bassmaster Fishing 2022 : un dernier trailer pour la sortie du jeu, y a du gros et du petit poisson

Sport présent dans le jeu vidéo depuis des décennies, la pêche à la ligne reste quand même un genre assez niche. Malgré tout, du côté de chez Dovetail Games, on croit à fond à Bassmaster Fishing 2022 qui vient de sortir sur PC et consoles, d'autant qu'il se présente à nous à travers un trailer de lancement. L'occasion d'avoir un aperçu rapide de ce qui nous attend dans le jeu, avec notalmment 10 pêcheurs professionnels bien connu du milieu, dont dont Scott Martin qui est la vedette du jeu cette année, mais aussi Hank Cherry, qui n'est autre que le double vainqueur en titre du Bassmaster Classic. Toutefois, les joueurs qui ne souhaitent pas incarner un joueur pro peuveng créer leur avatar de toutes pièces et se retrouver enseuite sur les points d'eau du monde entier. Eaux calmes du lac Chickamauga, rivière St. Johns, Palatka (le plus long fleuve de Floride), pas moins de 8 sites ont été reconstituées pour nous plonger dans cette ambiance unique. Un mode Carrière en en College Series a été développé pour les joueurs qui veulent s'impliquer, tandis que le mode multijoueur permet de s'amuser entre amis, en cross-play, d'autant qu'il y aura aussi un mode battle royale. Vous savez tout.