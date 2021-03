BallisticNG : un autre héritier spirituel de WipEout annoncé sur Switch, 1ères infos

Avec Redout et Fast RMX, les possesseurs de Nintendo Switch qui fantasment toujours sur un hypothétique retour de WipEout et de F-Zero ont de quoi se remémorer le bon vieux temps. Et ils vont pouvoir se faire un peu plus plaisir, puisque Neognosis Games vient tout juste d'annoncer le portage de BallisticNG sur la console hybride de Kyoto. Pour ceux qui n'en auraient jamais entendu parler, on leur rappelle qu'il s'agit d'un jeu de course futuriste sorti il y a maintenant plus de deux ans sur PC.A l'instar de WipEout, il est possible d'utiliser des armes pour neutraliser les concurrents, sachant que pas moins de 16 vaisseaux sont disponibles pour répondre à tous les styles de pilotage. Naturellement, la vitesse fait partie des éléments majeurs de BallisticNG (il y a cinq cylindrées), sans oublier les 35 circuits dont certains sont particulièrement sinueux. Une campagne solo figure également au programme (98 événements répartis sur une dizaine de compétitions), tout comme le multijoueur en écran splitté et la compatibilité avec la réalité virtuelle.A l'heure actuelle, on ignore ce qu'Adam Chivers et Aidan Lee (les deux hommes derrière le studio) comptent proposer dans cette NX Edition de BallisticNG fraîchement officialisée, mais ils indiquent qu'elle sera développée à partir du code PC. Par ailleurs, ils préviennent que le chantier est assez immense, et qu'il ne faut donc pas s'attendre à une sortie imminente.Cette sortie sur Nintendo Switch ne signifie absolument pas que la version PC va être laissée de côté, bien au contraire. D'ailleurs, une nouvelle extension ("Maceno Island") est en préparation. Elle comprendra des nouveaux vaisseaux, des livrées inédites, ainsi qu'une compétition supplémentaire. Là encore, aucune date de sortie n'est mentionnée. Enfin, la mise à jour 1.2.5 a été déployée aujourd'hui afin que les joueurs bénéficient d'un certain nombre de retouches.