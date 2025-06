Atomic Heart 2 officialisé : plus grand, plus libre, plus fou, premier trailer de gameplay

C'était déjà annoncé de façon très informelle, c'est désormais officiel : Atomic Heart aura droit à une sortie, baptisée Atomic Heart 2, et révélée lors du Summer Game Fest 2025 dans un trailer explosif, calé au rythme effréné de “Don’t Stop Me Now” de Queen. Si le choix du morceau peut prêter à sourire, il donne immédiatement le ton : Mundfish est bien décidé à repousser les limites de son univers rétrofuturiste détraqué, pour offrir une suite plus grande, plus intense et, surtout, plus ambitieuse. En effet, le premier Atomic Heart nous avait plongés dans une vision alternative de l’URSS, où la robotique avait engendré une société prétendument parfaite, rapidement rattrapée par la paranoïa, les dérives autoritaires et l’IA hors de contrôle. Atomic Heart 2 reprend le flambeau, mais élargit considérablement le cadre, puisque l’action ne se limite plus à un complexe isolé : le monde entier est désormais en jeu.











Le 'new world order' (si vous me permettez) a sombré dans le chaos. L’utopie technologique s’est effondrée, les machines se sont affranchies, et ce qui subsiste de l’humanité tente de reprendre le contrôle. Le joueur incarne un nouveau protagoniste aux prises avec une vérité bien plus vaste, bien plus dangereuse que celle effleurée dans le premier opus. Contrairement au premier épisode aux environnements confinés, Atomic Heart 2 se déploiera sur plusieurs continents. On nous promet des lieux exotiques, des zones urbaines saturées de néons et des laboratoires en ruines à explorer librement. C’est une vision encore plus ouverte qui semble se dessiner, offrant plus de verticalité au joueur dans les combats, et davantage de mobilité, le trailer montrant des phases de wallrunning, du parachutage et des véhicules volants.









Le studio insiste sur la volonté de raconter une histoire plus complexe, vue “sous différents angles” grâce à une galerie de nouveaux personnages, tout en faisant revenir quelques figures marquantes du premier jeu. L’accent est mis sur la liberté, la narration non linéaire, et un monde vivant, où chaque action peut faire bouger les lignes. D'ailleurs, le trailer de gameplay ne laisse aucun doute : le système de combat a été retravaillé, et on retrouve les ingrédients clés du premier opus (arsenal baroque, pouvoirs du Polymer Glove, ennemis surréalistes), mais l’approche est plus nerveuse, toujours avec ce gameplay ambidextre hérité de la sérue BioShock, dont on attend d'ailleurs des nouvelles du quatrième épisode. Mundfish ajoute aussi que l'aspect RPG a été renforcé avec plus de personnalisation, une amélioration des compétences, du choix de build, et plus d'interactions avec les PNJ. On sait aussi que ce Atomic Heart 2 offrira plus de latitude dans l’ordre des missions, dans l’exploration, et dans les conséquences de ses choix.





Mundfish continue de s'imposer, de par son art direction unique et tout semble encore plus dérangé : ballerines robotisées, créatures biomécaniques rampantes, constructions brutalistes déformées par l’entropie technologique, l’influence du surréalisme soviétique est toujours là, mais enrichie d’une folie visuelle nouvelle, le tout est porté par une bande-son volontairement anachronique — ici Queen — pour mieux accentuer la dissonance entre esthétique utopique et violence latente. On est chaud chez Jeuxactu !