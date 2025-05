Atlantis Studio : Nico Augusto lance son studio avec l'aide de Ru Weerasuriya et de Kevin Crouvizier

Après Montpellier avec Ubisoft Montpellier et plus récemment Sandfall Interactive (Clair Obscur Expedition 33), le Sud de la France a accueilli un nouveau studio de jeu vidéo. C’est en effet à Avignon que vient de naître Atlantis Studio, un tout nouveau studio indépendant qui entend bien faire parler de lui. Derrière cette initiative ambitieuse, on retrouve Nico Augusto, un amoureux des mondes du paranormal, de la littérature, du Japon et de dropshipping, qui s’entoure ici de soutiens de poids : Ru Weerasuriya, fondateur de Ready at Dawn et créateur de The Orde 1886, et Kevin Crouvizier, investisseur discret mais bien présent, qu'on a connu lorsqu'il oeuvrait sur le site Jeuxvideo.fr en tant que journaliste, mais surtout animateur des émissions du site web avant sa fermeture en 2015.









Atlantis Studio, qui affiche déjà une direction artistique et une vision créative affirmées, ne s’embarrasse pas de modestie : le studio annonce d’entrée un projet de grande ampleur, conçu sous Unreal Engine 5, avec pour ambition de repousser les limites visuelles et narratives du médium. L’objectif ? Offrir des expériences immersives taillées pour la génération actuelle, en conciliant exigence technique et souffle artistique. Mais Atlantis, ce n’est pas qu’un projet, c'est aussi une équipe, dont certains membres ont acquis des expériences chez Ubisoft, Midgar Studio et d'autres studio du secteur. Des profils aguerris, réunis par la volonté commune de bâtir un studio à taille humaine, où la créativité primerait sur les contraintes de production à la chaîne. "Nous avons réuni ici un noyau dur de talents exceptionnels", explique Nico Augusto, co-fondateur du studio. "C’est une chance de pouvoir créer dans un cadre aussi stimulant, avec des gens qui partagent la même passion du jeu bien fait."









De son côté, Ru Weerasuriya insiste sur la dimension collaborative et le choix stratégique de l’implantation : "Fonder Atlantis Studio dans le Sud de la France, c’est l’envie d’ancrer une vision dans un lieu qui respire la culture, la lumière et l’inspiration. Nous voulons un espace où les idées circulent, où l’on prend le temps de bien faire les choses." Le studio est en plein recrutement et cherche à élargir ses rangs : programmeurs, artistes, animateurs et game designers sont invités à jeter un œil aux offres disponibles sur le site officiel atlantisstudio.fr. Quant au jeu en question, aucun indice n'a été évoqué, mais connaissant le passif de Nico Augusto et son vaporware, Season of Heaven, qu'il n'a jamais sorti, il n'est pas interdit qu'il relance le projet avec les moyens financiers d'aujourd'hui...