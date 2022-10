Astérix & Obélix XXXL Le Bélier d’Hibernie : le jeu est dispo et s'offre un trailer de lancement

Dans cette période où il sort trois AAA par jour, Microids lève le doigt pour nous signaler que son Astérix & Obélix XXXL : Le Bélier d’Hibernie est enfin disponible sur l'ensemble des plateformes où il est prévu. Sans surprise, l'éditeur français n'est pas venu les mains vides et nous propose de découvrir le trailer de lancement. Ce dernier récapitule ce qui nous attend dans le jeu, en dévoilant des images de gameplay et précisant qu'il est jouable jusqu'à quatre personnes, en écran scindé. Une belle initiative sauf qu'à quatre, on nous impose de jouer 2 Astérix et 2 Obélix, ce qui est simplement grotesque, et ce même avec une justification scénaristique. Espérons que le jeu possède d'autres qualités, car pour le moment, ni la réalisation et ni le gameplay ne font rêver. Mais on peut se tromper...