Astérix & Obélix XXXL Le Bélier d’Hibernie : le gameplay expliqué par les développeurs

stérix & Obélix XXXL : Le Bélier d’Hibernie s'apprête à sortir sur PC et consoles, le jeu étant toujours attendu pour le 13 octobre prochain. A une semaine de sa sortie, Microids a décidé de donner la parole aux développer d'OSome Studio, et notamment Mathieu Frémont, son PDG, qui présente les nouveautés de cet épisode XXXL. On apprend donc qu'on aura droit à une nouvelle histoire, qui nous emmènera sur l'île d'Hibernie, sur laquelle on va parcourir 6 mondes au total où il faudra trouver 86 objets plus ou moins cachés. La particularité de cet épisode, c'est qu'il sera jouable en coop jusqu'à 4 joueurs, mais avec cette obligation de devoir se taper 2 Astérix et 2 Obélix, ce qui n'est pas la meilleure idée. On aurait clairement aimé avoir des personnages différents pour chaque joueur, ce qui demande des ressources supplémentaires évidemment...









Assez discret depuis son annonce, A