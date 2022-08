Astérix & Obélix XXXL Le Bélier d’Hibernie : une date de sortie et une édition collector

Microids profite de son séjour à Cologne pour la gamescom 2022 pour nous révéler la date de sortie du prochain Astérix & Obélix XXXL : Le Bélier d’Hibernie, annoncé le mois dernier. C'est le 13 octobre prochain qu'il sera possible de mettre la main dessus, à la fois sur PC, PS5, PS4, Xbox Series et Nintendo Switch. Pas de version Xbox One donc, l'éditeur français ayant jugé la plateforme pas assez lucrative visiblement. Dans le même temps, on apprend qu'une édition collector est prévue, dans laquelle on trouvera une figurine d'Obélix de 18 cm, sans doute en PVC. Elle sera accompagnée de 3 lithographies, d'auto-collants, d'un exemplaire du jeu et d'une boîte collector. Le prix n'est pas indiqué en revanche.

Édition Collector

Une boîte collector

Le jeu Astérix & Obélix XXXL : Le Bélier d’Hibernie

Une figurine d’Obélix de 18 cm

Deux planches de stickers

3 lithographies